Plex Gaji

Gaji Plex berkisar dari $134,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $271,350 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Plex . Terakhir diperbarui: 11/28/2025