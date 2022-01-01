Direktori Perusahaan
Playtech
Playtech Gaji

Gaji Playtech berkisar dari $16,444 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $180,900 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Playtech. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $59.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
$63.3K
Layanan Pelanggan
$16.4K

Ilmuwan Data
$44.4K
Sumber Daya Manusia
$71.3K
Manajer Desain Produk
$61.1K
Manajer Produk
$36.1K
Manajer Proyek
$48.6K
Perekrut
$30.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$75.4K
Arsitek Solusi
$181K
Manajer Program Teknis
$37.9K
Tidak menemukan jabatan Anda?

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Playtech è Arsitek Solusi at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $180,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Playtech è $54,201.

