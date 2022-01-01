Playtech Gaji

Gaji Playtech berkisar dari $16,444 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $180,900 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Playtech . Terakhir diperbarui: 9/14/2025