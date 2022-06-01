PLAYSTUDIOS Gaji

Gaji PLAYSTUDIOS berkisar dari $10,251 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $160,928 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan PLAYSTUDIOS . Terakhir diperbarui: 9/13/2025