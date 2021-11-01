Direktori Perusahaan
Playrix
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Playrix Gaji

Gaji Playrix berkisar dari $41,790 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $102,977 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Playrix. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $59.2K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Analis Bisnis
$79.6K
Analis Data
$95.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ilmuwan Data
$90.5K
Analis Keuangan
Median $80.5K
Sumber Daya Manusia
$61.5K
Desainer Produk
$41.8K
Manajer Produk
$43.4K
Perekrut
$45.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$103K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Playrixで報告されている最高給与の職種はManajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$102,977です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Playrixで報告されている年間総報酬の中央値は$70,546です。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Playrix

Perusahaan Terkait

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya