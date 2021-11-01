Playrix Gaji

Gaji Playrix berkisar dari $41,790 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $102,977 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Playrix . Terakhir diperbarui: 9/13/2025