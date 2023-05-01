Philo Gaji

Gaji Philo berkisar dari $174,870 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $281,400 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Philo . Terakhir diperbarui: 11/26/2025