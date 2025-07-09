Direktori Perusahaan
PCCW
PCCW Gaji

Gaji PCCW berkisar dari $28,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $107,535 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan PCCW. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $67.2K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Arsitek Solusi
$108K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di PCCW adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $107,535. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di PCCW adalah $64,604.

Sumber Lainnya