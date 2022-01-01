Paytm Gaji

Gaji Paytm berkisar dari $12,631 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Paytm . Terakhir diperbarui: 10/24/2025