Paytm Gaji

Gaji Paytm berkisar dari $12,631 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Paytm. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur DevOps

Manajer Produk
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Ilmuwan Data
Median $45.8K
Analis Bisnis
Median $31.4K
Desainer Produk
Median $23.2K
Perekrut
Median $12.6K
Manajer Program Teknis
Median $38.8K
Pengembangan Bisnis
$201K
Manajer Sains Data
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manajer Desain Produk
$30K
Manajer Program
$42K
Manajer Proyek
$29K
Penjualan
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Jadwal Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

25%

THN 4

25%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Paytm, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 10% vesting pada 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 5th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Paytm, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Paytm adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Paytm adalah $40,890.

Sumber Lainnya