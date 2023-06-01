Direktori Perusahaan
Paytient
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Paytient Gaji

Gaji Paytient berkisar dari $110,970 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $261,300 untuk Perekrut di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Paytient. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Desainer Produk
$111K
Manajer Proyek
$174K
Perekrut
$261K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Insinyur Perangkat Lunak
$185K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$174K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Paytient adalah Perekrut at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $261,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Paytient adalah $174,125.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Paytient

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Google
  • Flipkart
  • Tesla
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya