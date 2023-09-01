Direktori Perusahaan
PayPay
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

PayPay Gaji

Gaji PayPay berkisar dari $59,779 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $116,063 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan PayPay. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $62.8K

Insinyur Android

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $88.6K
Ilmuwan Data
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Desainer Produk
$59.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$106K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di PayPay adalah Ilmuwan Data dengan total kompensasi tahunan $116,063. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di PayPay adalah $88,610.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk PayPay

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Uber
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Flipkart
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya