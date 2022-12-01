Direktori Perusahaan
Payoneer Gaji

Gaji Payoneer berkisar dari $20,913 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi SDM di tingkat rendah hingga $885,550 untuk Peneliti UX di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Payoneer. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $118K
Analis Data
Median $85K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $179K
Akuntan
$60.9K
Manajer Operasi Bisnis
$78.3K
Pengembangan Bisnis
$184K
Analis Keuangan
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operasi SDM
$20.9K
Desainer Produk
$72.4K
Manajer Program
$120K
Manajer Proyek
$147K
Perekrut
$42.5K
Total Imbalan
$40.9K
Peneliti UX
$886K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Payoneer adalah Peneliti UX at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $885,550. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Payoneer adalah $106,605.

