Direktori Perusahaan
Paymentus
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Paymentus Gaji

Gaji Paymentus berkisar dari $40,211 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $114,918 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Paymentus. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $68.5K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Layanan Pelanggan
$40.2K
Pemasaran
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manajer Produk
$115K
Arsitek Solusi
$108K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Paymentus adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $114,918. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Paymentus adalah $107,856.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Paymentus

Perusahaan Terkait

  • Verifone
  • CoreLogic
  • FNZ
  • Cyndx
  • Riskalyze
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya