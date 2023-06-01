Payfare Gaji

Gaji Payfare berkisar dari $72,866 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $138,913 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Payfare . Terakhir diperbarui: 10/24/2025