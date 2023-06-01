Direktori Perusahaan
Parafin
Parafin Gaji

Gaji Parafin berkisar dari $123,156 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $210,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Parafin. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $210K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Operasi Bisnis
$123K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Parafin, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Parafin adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $210,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Parafin adalah $166,578.

