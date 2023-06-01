Parafin Gaji

Gaji Parafin berkisar dari $123,156 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $210,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Parafin . Terakhir diperbarui: 10/13/2025