Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Poland di Papaya Global total PLN 336K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Papaya Global. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Paket Median
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total per tahun
PLN 336K
Level
L3
Gaji Pokok
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Papaya Global in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 381,072. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Papaya Global untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 336,240.

