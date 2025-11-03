Direktori Perusahaan
Pantheon
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Pantheon Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Pantheon total $275K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pantheon. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Paket Median
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Total per tahun
$275K
Level
-
Gaji Pokok
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$22.7K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Pantheon in United States mencapai total kompensasi tahunan $295,530. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pantheon untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $274,260.

