Pandora Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in Denmark di Pandora berkisar dari DKK 874K hingga DKK 1.22M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Pandora in Denmark mencapai total kompensasi tahunan DKK 1,224,157. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk posisi Arsitek Solusi in Denmark adalah DKK 874,398.

