Pandora
Pandora Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Pandora total $240K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Paket Median
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Total per tahun
$240K
Level
Manager
Gaji Pokok
$180K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$18K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
20 Tahun
Apa saja tingkat karir di Pandora?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Pandora in United States mencapai total kompensasi tahunan $440,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $240,000.

Sumber Lainnya