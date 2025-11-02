Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Pandora berkisar dari $163K per year untuk Software Engineer III hingga $270K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $195K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)