Pandora
Pandora Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in Canada di Pandora berkisar dari CA$57.6K hingga CA$81.8K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Pandora in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$81,829. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk posisi Penjualan in Canada adalah CA$57,636.

