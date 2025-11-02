Direktori Perusahaan
Pandora
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Pandora Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United States di Pandora total $310K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Paket Median
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Total per tahun
$310K
Level
Staff
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$30K
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Pandora in United States mencapai total kompensasi tahunan $405,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $265,000.

Sumber Lainnya