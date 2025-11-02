Direktori Perusahaan
Pandora
Pandora Analis Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Data in Panama di Pandora berkisar dari PAB 39.5K hingga PAB 55.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Pandora. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Pandora in Panama mencapai total kompensasi tahunan PAB 55,252. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk posisi Analis Data in Panama adalah PAB 39,534.

Sumber Lainnya