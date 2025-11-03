Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Panasonic berkisar dari $108K per year untuk L1 hingga $168K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in United States total $156K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Panasonic. Terakhir diperbarui: 11/3/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
