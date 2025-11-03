Kompensasi Ilmuwan Data in United States di Palo Alto Networks berkisar dari $173K per year untuk Staff Data Scientist hingga $528K per year untuk Senior Principal Data Scientist. Paket kompensasi yearan median in United States total $500K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Palo Alto Networks. Terakhir diperbarui: 11/3/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palo Alto Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palo Alto Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)