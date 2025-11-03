Direktori Perusahaan
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Operasi Layanan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Layanan Pelanggan di Palo Alto Networks berkisar dari $194K hingga $264K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Palo Alto Networks. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$207K - $251K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$194K$207K$251K$264K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palo Alto Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palo Alto Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Layanan Pelanggan di Palo Alto Networks mencapai total kompensasi tahunan $264,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Palo Alto Networks untuk posisi Operasi Layanan Pelanggan adalah $193,800.

