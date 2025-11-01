Direktori Perusahaan
Paisabazaar
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Paisabazaar Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in India di Paisabazaar total ₹1.05M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Paisabazaar. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total per tahun
₹1.05M
Level
L1
Gaji Pokok
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Paisabazaar in India mencapai total kompensasi tahunan ₹5,956,763. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Paisabazaar untuk posisi Ilmuwan Data in India adalah ₹1,039,495.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Paisabazaar

Perusahaan Terkait

  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Airbnb
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya