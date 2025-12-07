Direktori Perusahaan
Paddle
Paddle Manajer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in United Kingdom di Paddle berkisar dari £59.3K hingga £86.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Paddle. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$91.4K - $104K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$79.6K$91.4K$104K$116K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Paddle in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £86,316. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Paddle untuk posisi Manajer Produk in United Kingdom adalah £59,251.

