Outbrain Gaji

Gaji Outbrain berkisar dari $92,816 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $231,915 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Outbrain. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $130K
Analis Data
$92.8K

Ilmuwan Data
$108K
Teknolog Informasi (TI)
$136K
Penjualan
$232K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Outbrain adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $231,915. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Outbrain adalah $119,773.

