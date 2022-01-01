Direktori Perusahaan
OTTO
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

OTTO Gaji

Gaji OTTO berkisar dari $52,290 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $89,919 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan OTTO. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $83.5K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $89.9K
Analis Data
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika OTTO ni Ilmuwan Data na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $89,919. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika OTTO ni $83,510.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk OTTO

Perusahaan Terkait

  • John Hancock
  • Bosch Global
  • Celonis
  • Snow Software
  • Veeam Software
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya