Otter.ai Gaji

Gaji Otter.ai berkisar dari $183,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Grafis di tingkat rendah hingga $200,500 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Otter.ai . Terakhir diperbarui: 9/10/2025