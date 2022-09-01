Direktori Perusahaan
Otter.ai
Otter.ai Gaji

Gaji Otter.ai berkisar dari $183,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Grafis di tingkat rendah hingga $200,500 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Otter.ai. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $201K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Ilmuwan Peneliti

Desainer Grafis
$184K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Otter.ai, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Otter.ai adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $200,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Otter.ai adalah $192,050.

