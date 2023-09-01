Otta Gaji

Gaji Otta berkisar dari $74,661 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $109,631 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Otta . Terakhir diperbarui: 9/10/2025