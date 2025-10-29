Direktori Perusahaan
Orpyx Medical Technologies
Orpyx Medical Technologies Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Orpyx Medical Technologies berkisar dari CA$110K hingga CA$156K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Orpyx Medical Technologies. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$125K - CA$142K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$110KCA$125KCA$142KCA$156K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Orpyx Medical Technologies?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Orpyx Medical Technologies in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$156,384. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Orpyx Medical Technologies untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$109,999.

