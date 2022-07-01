Direktori Perusahaan
Orgvue
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Orgvue Gaji

Gaji Orgvue berkisar dari $49,146 dalam kompensasi total per tahun untuk Konsultan Manajemen di tingkat rendah hingga $180,900 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Orgvue. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $75.2K
Konsultan Manajemen
$49.1K
Penjualan
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$146K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Orgvue最高薪職位是Penjualan at the Common Range Average level，年度總薪酬為$180,900。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Orgvue年度總薪酬中位數為$110,804。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Orgvue

Perusahaan Terkait

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Netflix
  • Google
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya