Onfido Gaji

Gaji Onfido berkisar dari $110,740 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $195,601 untuk Manajer Ilmu Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Onfido . Terakhir diperbarui: 11/28/2025