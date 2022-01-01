Direktori Perusahaan
Onfido
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Onfido Gaji

Gaji Onfido berkisar dari $110,740 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $195,601 untuk Manajer Ilmu Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Onfido. Terakhir diperbarui: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manajer Produk
Median $158K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $118K
Layanan Pelanggan
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Manajer Ilmu Data
$196K
Ilmuwan Data
$128K
Penjualan
$127K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$122K
Manajer Program Teknis
$121K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Onfido, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Onfido adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $195,601. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Onfido adalah $124,615.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Onfido

Perusahaan Terkait

  • Sophos
  • QuantumBlack
  • Quest Software
  • SnapLogic
  • Snyk
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onfido/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.