OneMain Financial Gaji

Gaji OneMain Financial berkisar dari $80,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $211,050 untuk Analis Keuangan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan OneMain Financial. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Manajer Produk
Median $127K
Ilmuwan Data
Median $150K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $86.8K

Analis Bisnis
$80.4K
Pengembangan Korporat
$101K
Analis Data
$85.4K
Analis Keuangan
$211K
FAQ

El puesto mejor pagado reportado en OneMain Financial es Analis Keuangan at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneMain Financial es $100,500.

