Direktori Perusahaan
Omnicom Media Group
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Omnicom Media Group Gaji

Rentang gaji Omnicom Media Group berkisar dari $44,100 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $115,280 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Omnicom Media Group. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penulis Iklan
$63.2K
Ilmuwan Data
$64.4K
Pemasaran
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Penjualan
$48.5K
Arsitek Solusi
$115K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Omnicom Media Group adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $115,280. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Omnicom Media Group adalah $63,230.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Omnicom Media Group

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain