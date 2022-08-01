Direktori Perusahaan
Omega Healthcare
Omega Healthcare Gaji

Rentang gaji Omega Healthcare berkisar dari $2,229 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $16,535 untuk Desainer Grafis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Omega Healthcare. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Layanan Pelanggan
$2.3K
Desainer Grafis
$16.5K
Sumber Daya Manusia
$2.2K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Omega Healthcare adalah Desainer Grafis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $16,535. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Omega Healthcare adalah $2,270.

