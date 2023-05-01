OM1 Gaji

Rentang gaji OM1 berkisar dari $140,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $172,860 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari OM1 . Terakhir diperbarui: 8/11/2025