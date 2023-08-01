Direktori Perusahaan
Olympus
Olympus Gaji

Rentang gaji Olympus berkisar dari $54,150 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung bawah hingga $188,438 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Olympus. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $130K
Akuntan
$72.4K
Insinyur Biomedis
$99.5K

Analis Data
$104K
Insinyur Perangkat Keras
$54.2K
Pemasaran
$180K
Insinyur Mekanik
$97.5K
Desainer Produk
$188K
Manajer Produk
$93.6K
Penjualan
$157K
FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Olympus ialah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $188,438. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Olympus ialah $101,696.

