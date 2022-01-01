Direktori Perusahaan
Okta
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Okta Gaji

Gaji Okta berkisar dari $66,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $868,333 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Okta. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Site Reliability

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Manajer Produk
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pemasaran
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manajer Pemasaran Produk

Insinyur Penjualan
Median $200K
Penjualan
Median $195K
Arsitek Solusi
Median $213K

Arsitek Keamanan Cloud

Manajer Program Teknis
Median $220K
Desainer Produk
Median $143K

Desainer UX

Teknolog Informasi (TI)
Median $185K
Operasi Bisnis
Median $240K
Analis Bisnis
Median $257K
Layanan Pelanggan
Median $150K
Manajer Program
Median $249K
Perekrut
Median $166K
Asisten Administratif
Median $66K
Akuntan
$310K

Akuntan Teknis

Manajer Operasi Bisnis
$210K
Pengembangan Bisnis
$76.5K
Kepala Staf
$169K
Kesuksesan Pelanggan
$149K
Analis Data
$213K
Ilmuwan Data
$206K
Analis Keuangan
$221K
Sumber Daya Manusia
$184K
Hukum
$214K
Analis Keamanan Siber
$145K
Manajer Akun Teknis
$141K
Penulis Teknis
Median $144K
Peneliti UX
$118K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.4%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Okta, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.4% vesting pada 1st-THN (33.40% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

No cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Okta, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

No cliff

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Okta adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Sr. Director level dengan total kompensasi tahunan $868,333. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Okta adalah $213,060.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Okta

Perusahaan Terkait

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya