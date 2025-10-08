Direktori Perusahaan
Nuro
Nuro Insinyur Site Reliability Gaji

Paket kompensasi Insinyur Site Reliability median in United States di Nuro total $264K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nuro. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Total per tahun
$264K
Level
L4
Gaji Pokok
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Nuro?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Nuro, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Site Reliability di Nuro in United States mencapai total kompensasi tahunan $332,070. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nuro untuk posisi Insinyur Site Reliability in United States adalah $302,084.

