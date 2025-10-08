Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States di Nuro berkisar dari $194K per year untuk L3 hingga $364K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $272K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nuro. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Nuro, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)