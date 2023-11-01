Direktori Perusahaan
Novibet
Novibet Gaji

Gaji Novibet berkisar dari $19,591 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $32,604 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Novibet. Terakhir diperbarui: 11/28/2025

Desainer Produk
$19.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$32.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Novibet adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $32,604. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Novibet adalah $26,098.

