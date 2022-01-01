Novartis Gaji

Gaji Novartis berkisar dari $2,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $540,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Novartis . Terakhir diperbarui: 10/23/2025