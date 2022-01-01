Direktori Perusahaan
Novartis Gaji

Gaji Novartis berkisar dari $2,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $540,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Novartis. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Ilmuwan Data
Median $150K
Analis Data
Median $10.1K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K

Manajer Sains Data
Median $31.5K
Pengembangan Bisnis
Median $540K
Arsitek Solusi
Median $79.4K
Insinyur Mesin
Median $100K
Akuntan
$2.5K
Asisten Administratif
$14.7K
Insinyur Biomedis
$229K
Operasi Bisnis
$24.4K
Manajer Operasi Bisnis
$269K
Analis Bisnis
$75.3K
Layanan Pelanggan
$79.6K
Analis Keuangan
$122K
Sumber Daya Manusia
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Konsultan Manajemen
$281K
Operasi Pemasaran
$26.8K
Manajer Desain Produk
$64.3K
Manajer Produk
$94.7K
Manajer Program
$125K
Manajer Proyek
$24.9K
Penjualan
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$163K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Novartis adalah Pengembangan Bisnis dengan total kompensasi tahunan $540,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Novartis adalah $97,354.

Sumber Lainnya