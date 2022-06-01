Direktori Perusahaan
Novant Health
Novant Health Gaji

Gaji Novant Health berkisar dari $44,845 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $148,852 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Novant Health. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Layanan Pelanggan
$46.4K
Ilmuwan Data
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Novant Health adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $148,852. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Novant Health adalah $46,365.

