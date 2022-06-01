Novant Health Gaji

Gaji Novant Health berkisar dari $44,845 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $148,852 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Novant Health . Terakhir diperbarui: 10/23/2025