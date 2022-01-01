Direktori Perusahaan
Nova Credit
Nova Credit Gaji

Gaji Nova Credit berkisar dari $110,550 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $174,125 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nova Credit. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K
Ilmuwan Data
$113K
Hukum
$143K

Pemasaran
$156K
Manajer Produk
$174K
Perekrut
$111K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Nova Credit adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $174,125. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nova Credit adalah $138,784.

