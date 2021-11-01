Direktori Perusahaan
NOV
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

NOV Gaji

Gaji NOV berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $208,035 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan NOV. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ilmuwan Data
Median $82.5K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $94.5K
Arsitek Solusi
Median $149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Pengembangan Bisnis
$191K
Operasi Layanan Pelanggan
$50.3K
Manajer Sains Data
$208K
Desainer Produk
$109K
Manajer Produk
$136K
Manajer Proyek
$96.9K
Insinyur Penjualan
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di NOV adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $208,035. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di NOV adalah $109,450.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk NOV

Perusahaan Terkait

  • ExxonMobil
  • Phillips 66
  • Dominion Energy
  • Halliburton
  • Marathon Petroleum
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya