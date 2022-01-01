NortonLifeLock Gaji

Gaji NortonLifeLock berkisar dari $21,883 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $273,360 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan NortonLifeLock . Terakhir diperbarui: 10/23/2025