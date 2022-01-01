NortonLifeLock Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji NortonLifeLock berkisar dari $21,883 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $273,360 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan NortonLifeLock. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $200K
Analis Bisnis
$157K

Pengembangan Bisnis
$159K
Layanan Pelanggan
$194K
Manajer Sains Data
$233K
Ilmuwan Data
$71.8K
Analis Keuangan
$141K
Pemasaran
$189K
Operasi Pemasaran
$85.4K
Desainer Produk
Median $109K
Manajer Program
$273K
Manajer Proyek
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$152K
Arsitek Solusi
$239K
Manajer Program Teknis
$209K
Jadwal Vesting

30%

THN 1

30%

THN 2

40%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di NortonLifeLock, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 30% vesting pada 1st-THN (30.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 2nd-THN (30.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 3rd-THN (40.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di NortonLifeLock adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $273,360. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di NortonLifeLock adalah $154,087.

Sumber Lainnya