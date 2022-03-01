Direktori Perusahaan
Northwestern University
Northwestern University Gaji

Gaji Northwestern University berkisar dari $32,401 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $502,500 untuk Dokter di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Northwestern University. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
Median $62K
Insinyur Mesin
Median $40K

Layanan Pelanggan
Median $33.3K
Insinyur Material
Median $45K
Manajer Proyek
Median $80K
Insinyur Biomedis
$58.1K
Analis Bisnis
$101K
Pengembangan Bisnis
$83.7K
Operasi Layanan Pelanggan
$32.4K
Analis Data
$74.4K
Teknolog Informasi (TI)
$85.6K
Dokter
$503K
Manajer Produk
$89.6K
Peneliti UX
$140K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Northwestern University adalah Dokter at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $502,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Northwestern University adalah $80,000.

