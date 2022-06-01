Direktori Perusahaan
Nortal
Nortal Gaji

Gaji Nortal berkisar dari $38,904 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $121,605 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nortal. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $78K
Ilmuwan Data
$77.3K
Sumber Daya Manusia
$122K

Manajer Proyek
$41.3K
Perekrut
$38.9K
Arsitek Solusi
$81.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Nortal adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $121,605. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nortal adalah $77,644.

