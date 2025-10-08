Direktori Perusahaan
Noon Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji di Greater Cairo

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend median in Greater Cairo di Noon total EGP 1.25M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Noon. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total per tahun
EGP 1.25M
Level
L1
Gaji Pokok
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Noon?

EGP 7.92M

Pengajuan Gaji Terbaru
Pengajuan Gaji Terbaru

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Noon in Greater Cairo mencapai total kompensasi tahunan EGP 1,251,828. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Noon untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Greater Cairo adalah EGP 1,246,946.

